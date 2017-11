'Soldaat deed zelfmoordpoging na misstanden op militaire kazerne'

ARNHEM - Aanranding, pesterijen, afpersing, mishandeling en verkrachting. Zomaar een aantal misstanden die een aantal jaren geleden zouden hebben plaatsgevonden op de Oranjekazerne van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen. Dat blijkt uit een onderzoek van De Volkskrant.

Voor drie militairen waren de incidenten reden om in 2014 te vertrekken bij de Luchtmobiele Brigade. De daders zouden sergeanten uit dezelfde mortiergroep zijn, meldt De Volkskrant deze donderdag.

Bizarre ontgroeningen

De bizarre ontgroeningsrituelen voor nieuwkomers zouden Defensie al langer een doorn in het oog zijn. Door de incidenten op de Oranjekazerne zijn er inmiddels maatregelen genomen. Zo is er volgens De Volkskrant dagelijks toezicht op de slaapkamers van de militairen buiten diensturen en is er een zogeheten integriteitsmonitor aangesteld. Dat is een permanente werkgroep onder leiding van de bataljonsadjudant, die de misstanden onderzocht en bespreekbaar maakt.

De krant schrijft dat de militairen aanvankelijk meermalen werden afgescheept nadat ze aandacht vroegen bij hun leidinggevenden. Een geestelijk verzorger bood genoeg overwicht om te overtuigen dat er onderzoek verricht moest worden. Tijdens het onderzoek is de betreffende mortiergroep op non-actief gesteld. Een mortiergroep is een eenheid die zich bezighoudt met het lanceren van mortiergranaten van grotere afstand.

Zelfmoordpoging

Één van de drie mishandelde soldaten zou zulke ernstige psychische klachten hebben overgehouden aan de incidenten, dat hij een zelfmoordpoging deed. Twee weken terug deed de betreffende militair aangifte bij de marechaussee.

In de aangifte liegen de aanklachten er niet om. Zo zou er sprake zijn van aanranding, mishandeling, afpersing, diefstal van munitie, verboden wapenbezit, drugshandel en drugsgebruik. De militaire-politie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Straf

Vier militairen zijn ontheven uit hun functie en overgeplaatst naar een ander onderdeel. Ook hebben ze een negatief ambtsbericht gekregen. Een Commissie van Huishoudelijk Onderzoek (CvHO) deed volgens De Volkskrant onderzoek naar de klachten van de soldaten.

Verschillende beschuldigingen, zoals het stelselmatig urineren van leidinggevenden over één van de soldaten, werd als 'niet aannemelijk' bestempeld. Daarmee staan verklaringen van slachtoffers lijnrecht tegenover die van de andere groepsleden.

Het Openbaar Ministerie zou geen strafrechtelijk onderzoek instellen omdat de betrokken militairen geen aangifte willen doen en geen verklaring willen afleggen. Volgens advocaat Ruth Jager van één van de verdachten had het OM zelf onderzoek moeten doen. Zij hadden meer vervolg initiatief moeten nemen om de groepscultuur te doorbreken.

Bewijs

De commissie zou in het bezit zijn van een filmpje waarop een verkrachting is te zien. Bij de verkrachting tijdens een oefening op de hei moesten twee soldaten hun broek naar beneden doen terwijl een andere militair met een latexhandschoen een vinger bij hen naar binnen bracht.

Een korporaal zegt dat dit in het kader van groepsbinding, doorzettingsvermogen, mannelijkheid en vormingsdoelen is gebeurd, aldus De Volkskrant.