Groeneveld kampt met rugblessure, Langil mogelijk in basis

NIJMEGEN - Arnaut Groeneveld is een twijfelgeval voor de wedstrijd van NEC vrijdagavond thuis tegen Cambuur. De aanvaller kampt met een rugblessure.

Groeneveld heeft met vier doelpunten en negen assists het hoogste rendement van alle spelers in het betaald voetbal. Als hij niet kan spelen, schuift Mo Rayhi waarschijnlijk van de rechter- naar de linkerflank en wordt Steeven Langil (foto) rechtsbuiten. De Franse aanwinst was in de competitie tot dusverre alleen invaller. Hij stond in de bekerwedstrijd tegen Achilles'29 wel in de basis.

Achterin is Wojciech Golla terug na zijn knieblessure. Als hij in de basis start, gaat dat ten koste van Frank Sturing. Ook aanvaller Anass Achahbar is fit genoeg bevonden om weer aan te sluiten bij de selectie. Hij trainde enkele weken mee bij Jong NEC en kwam dit seizoen pas één keer in actie, als invaller tegen FC Den Bosch bijna twee maanden geleden. Suently Alberto ontbreekt nog in de selectie vanwege een schorsing en Robin Buwalda is tot de winterstop uitgeschakeld met een knieblessure.