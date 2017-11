Arnaut Groeneveld traint niet mee bij NEC

NIJMEGEN - Het is hoogst onzeker of Arnaut Groeneveld erbij is als NEC vrijdagavond thuis speelt tegen Cambuur.

De vleugelspits ontbrak donderdag op de training. Hij heeft last van zijn onderrug. Groeneveld werkte binnen aan zijn herstel, maar trainer Adrie Bogers sloot nog niet definitief uit dat hij er toch bij is tegen Cambuur. Groeneveld heeft met vier doelpunten en negen assists het hoogste rendement van alle spelers in het betaald voetbal. Als hij niet kan spelen, schuift Mo Rayhi waarschijnlijk van de rechter- naar de linkerflank en wordt Steeven Langil (foto) rechtsbuiten.

Achterin is Wojciech Golla terug na zijn knieblessure, maar Frank Sturing start in de basis. Suently Alberto ontbreekt nog in de selectie vanwege een schorsing en Robin Buwalda is tot de winterstop uitgeschakeld met een knieblessure. Anass Achahbar was wel op het veld, maar de aanvaller trainde apart.