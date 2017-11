'Ik wil weer naar school!' Leerlingen Leerpark Presikhaaf krijgen dit weekend duidelijkheid

ARNHEM - Kunnen de leerlingen van Leerpark Presikhaaf in Arnhem vanaf maandag weer naar school? Ze horen het dit weekend. De scholieren zijn noodgedwongen een weekje extra vrij. Sommigen kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan.

Het gebouw van Leerpark Presikhaaf ging afgelopen vrijdag op slot, omdat er twijfels waren over de veiligheid van het gebouw. De school heeft namelijk dezelfde vloerconstructie als de parkeergarage in Eindhoven die eerder dit jaar instortte.

Het gebouw van Leerpark Presikhaaf, een school met VMBO en MBO, is overigens al een aantal jaar in gebruik. De sluiting was daarom enkel uit voorzorg.

Grote bakken water

Woensdagavond werden leerlingen en ouders tijdens een informatiebijeenkomst bijgepraat over hoe het nu verder gaat. Vrijdag en zaterdag gaat wordt getest of de vloerconstructies in het gebouw sterk genoeg zijn.

Luister naar een reportage over Leerpark Presikhaaf:

Het testen gebeurt met grote bakken die met water gevuld worden. De bakken staan op de vloer. Vervolgens wordt op deze manier de draagkracht getest. Het schoolbestuur hoopt dat zaterdag alle tests gedaan zijn en dat de leerlingen maandag gewoon weer naar school kunnen.

'Je wilt niet dom blijven'

Veel leerlingen zijn het thuiszitten wel zat. 'Ik hoop dat ik maandag weer naar school kan. Thuis zit je ook alleen maar op de bank' reageert een leerlinge na afloop van de informatiebijeenkomst. Ze is niet de enige. 'Ik vond het wel fijn om op de bank te chillen, maar je wilt ook je vrienden weer zien', vertelt een ander. 'En je wilt wat leren, je wilt niet dom blijven.'

Ook docenten staan alweer te popelen: 'Het is helemaal niet leuk. Iedereen zegt: Lekker een weekje vrij. Maar je mist de leerlingen, je mist je ritme', vertelt een docente.

Plan B

Mocht het gebouw de tests niet doorstaan en er een serieuze kans op instortingsgevaar zijn, dan moet er een alternatief komen. Het schoolbestuur heeft vertrouwen in een goede afloop, maar achter de schermen wordt toch gewerkt aan een Plan B. Er wordt gekeken naar mogelijke ander locaties om les te geven. Dat is geen gemakkelijke klus, want voor sommige vakken, zoals autotechniek, is een gewoon leslokaaltje niet genoeg.