Veteraan van 100: 'Niet Normandië, de zwaarste slag was in Nijmegen'

Iedere avond vindt in Nijmegen de Sunset March plaats, als eerbetoon aan de mannen die destijds hun leven in de waagschaal stelden. Er worden 48 paren lichtmasten op de brug De Oversteek aangezet in het tempo van een trage mars en een veteraan loopt vervolgens over de brug.

De tekst gaat verder onder de video.

Megellas had sinds 1944, toen hij de Waal voor het eerst overstak, zijn overtocht in Nederland al vaker overgedaan. Deze avond is hij eregast - hij is de veteraan die De Oversteek over mag tijdens de Sunset March. Ook is er een ceremonie voor hem. De 'held' deelt zelfs handtekeningen uit, die hij in diverse boeken krabbelt.

'Niemand dacht dat we het zouden overleven'

De Amerikaan, een krasse man met een flinke bos grijs haar, vertelt over de operatie. Hij noemt het een 'suicide mission'; een zelfmoordmissie. 'Vergeet D-Day' zegt Megellas. 'Deze missie was met niets te vergelijken. De grootste slag werd hier gevochten. Niemand dacht dat we het zouden overleven. Er was geen beschutting, geen assistentie, er waren geen ziekenhuizen in de buurt. Er waren alleen de vijand en machinegeweren. Maar we deden het, want we moesten die bruggen pakken.'

Nederland heeft een bijzonder plekje in zijn hart, zegt de veteraan. 'Ik heb goede gevoelens voor het land en haar mensen, want Nederlanders, die waarderen hun vrijheid. Ze spellen het met een hoofdletter V. In andere landen voel ik dat minder. Het is een voorrecht om hier te zijn.'