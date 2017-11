Dorpensingel bij Nijmegen is er nog lang niet

foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Zo'n 10 tot 15 miljoen euro is er nodig om het te realiseren: de Dorpensingel die ervoor moet zorgen dat het verkeer in de Nijmeegse Waalsprong niet vastloopt. Probleem is dat zo ongeveer de helft van de miljoenen voor de aanleg nog ontbreekt. En dat terwijl de gemeenteraden van Nijmegen en Lingewaard dit jaar uitspraken dat er nu eindelijk eens haast gemaakt moet worden.

Als sinds 2009 ligt de Ovatonde over de weg tussen Arnhem en Nijmegen. De afrit aan de oostzijde houdt nog altijd abrupt op ter hoogte van de bioscoop naast het verkeersplein. Daarachter weilanden waar geen auto's over kunnen. In 2011 besloot de Nijmeegse raad al dat de Dorpensingel er moest komen. 'Meest besproken niet bestaande weg in Nijmegen' Woensdagavond bleek tijdens een technische toelichting in het Nijmeegse stadhuis maar weer eens dat er nog verschrikkelijk veel water door de Waal moet voordat de volgens GroenLinkser Bram Friesen 'meest besproken niet bestaande weg in Nijmegen' er dan écht ligt. Ondertussen blijft Nijmegen-Noord maar groeien en groeien. En daarmee het verkeer. Moet die weg een 80-kilometerweg worden? Of mag je er vijftig? Wat moet er in de omgeving wel of niet gebeuren? Kunnen Nijmegen en Lingewaard het daar over eens worden? Het zijn allemaal vragen waar nog geen antwoord op is. Geld Bewoners uit de Waalsprong waren de besluiteloosheid van de politici eerder dit jaar zó zat, dat ze zelf een goedkopere 'Dorpensingel Light' voorstelden. Daar mag je dan geen tachtig maar vijftig kilometer per uur. Dat scheelt ruim een miljoen in de aanleg. Politici reageerden enthousiast. En dan het geld. Nijmegen heeft 5 miljoen euro klaarliggen, Lingewaard 1,5 miljoen. Maar waar moet de rest vandaan komen? De lokale politici kijken hoopvol naar de provincie. De Gelderse Staten gaven eerder dit jaar aan dat ook zij het getreuzel rond de Dorpensingel zat zijn. Maar geld komt er alleen als er een gezamenlijk, goed uitgewerkt plan ligt. En zover is het nog lang niet. Zie ook: 'Snel wat doen aan verkeersellende'

Nijmeegse gemeenteraad omarmt plan van bewoners voor hoofdpijndossier 'Dorpensingel-Oost'