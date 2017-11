Moeder van vermist meisje: 'Nikki is veilig'

Foto: politie.nl

EEFDE - 'Nikki is veilig.' Dat schrijft de moeder van Nikki Ruwe, die sinds 13 oktober zoek is, op haar Facebookpagina. Het Overijsselse meisje verbleef in jeugdzorginstelling Intermetzo in Eefde.

De moeder van Nikki is boos op Intermetzo. 'Jullie hebben me 1 keer gebeld', schrijft ze op haar Facebookpagina. 'En Nikki is zonder bericht gewoon weer uitgeschreven. (...) Nikki heeft nog geen week bij jullie gezeten.' Intermetzo kon woensdagavond niet reageren. De politie meldde eerder rond de verdwijning van Nikki niet uit te gaan van een misdrijf. RTV Oost meldde dinsdag dat het 15-jarige meisje een van de drie jongeren was die in februari van dit jaar een naaktfoto verspreidden van de 14-jarige Onur uit Enschede. De jongen pleegde zelfmoord. Het Openbaar Ministerie besliste onlangs deze zaak voorwaardelijk te seponeren. Volgens dagblad Tubantia houdt de officier van justitie de drie tieners alleen verantwoordelijk voor het verspreiden van de foto, sexting genaamd.