Parkeren rond scholen nog steeds een groot probleem

Foto:ANP

WEZEP - Parkeren rond scholen in Gelderland leidt regelmatig tot ergernis en gevaarlijke situaties, zowel bij de school, de ouders als de buurtbewoners. Bij basisschool De Bron in Wezep is onlangs een doorgetrokken gele streep aangebracht, zodat daar niet meer gestopt mag worden.

'We hebben dat gedaan omdat er vroeger regelmatig discussie ontstond als handhavers mensen aanspraken die er parkeerden. Dan werd er gezegd: ik ben alleen even gestopt om m'n kind uit te laten stappen; ik parkeer niet', legt Manon Kummer van de gemeente Oldebroek uit. Ook hadden buurtbewoners last van geparkeerde auto's die hun uitrit blokkeerden. 'En bovendien was het gevaarlijk met overstekende kinderen', voegt Kummer daaraan toe. Controles Twee weken lang zullen een boa en een politieagent controles uitvoeren en mensen wijzen op de gewijzigde situatie. Als er daarna nog wordt geparkeerd of gestopt op die plek, dan worden er boetes uitgeschreven. Directeur Van 't Rot van de Fredericusschool in Velp hoopte in het begin van het jaar nog dat 2017 het jaar van de veilige school zou worden. Hij moet nu tot de conclusie komen dat er niet veel is verbeterd. 'Erg wisselend. Regelmatig worden de auto's nog voor opritten gezet en krijgen de bewoners een grote mond als ze er wat van zeggen. Kortom: er is nog veel werk te verrichten.' Loopt het bij uw school ook de spuigaten uit met parkeren? Laat het ons weten: omroep@gld.nl Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl