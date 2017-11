Achterhoekse aanpak sexting onder jeugd: een naaktfoto van jezelf is kinderporno

Stichting Halt wil dit gedrag keihard aanpakken en komt met een nieuwe aanpak. In de Achterhoek lopen ze al een stapje voor op dit landelijke beleid. Daar rijdt een speciale bus rond die leerlingen alles leert over de gevolgen van sexting.

Deze woensdag was de bus in Lichtenvoorde bij Scholengemeenschap Marianum.

1 op de 8 jongeren stuurt een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar een ander. Een kwart van de jongens en een vijfde van de meisjes heeft zo'n foto of filmpje ontvangen. Ruim de helft van de jongeren van wie materiaal is gedeeld, vindt dat op zijn zachtst gezegd niet leuk.

Iemand die een naaktfoto van zichzelf maakt, maakt zich al schuldig aan kinderporno, zegt jongerenwerker Frank Sikkink die aan het Achterhoekse project verbonden is. 'Dat maken we ook aan de pubers duidelijk.'

De bus rijdt in de Achterhoek tot 10 november.