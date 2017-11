Gemopper over 'nieuwe' Graafseweg in Nijmegen

NIJMEGEN - 'Nee, prima idee. Dat versmallen van die Graafseweg'. Het cynisme druipt er vanaf als het Nijmeegse raadslid Paul Eigenhuijsen commentaar levert, terwijl hij auto's filmt die van het Keizer Karelplein in Nijmegen de recent versmalde Graafseweg op willen. Maar volgens de gemeente Nijmegen zijn er geen problemen door de versmalling ontstaan.

Metingen en beelden in de Verkeersmanagementcentrale laten volgens de gemeente zien dat de rijtijd van het autoverkeer nagenoeg gelijk is gebleven. Ook loopt het Keizer Karelplein niet vast, doordat auto's de versmalde Graafseweg niet tijdig op kunnen rijden.

In de spitstijden gebeurt dat wel, erkent de gemeente, maar niet vaker of langer dan voordat de weg werd aangepast. De versmalling is ook niet voor de automobilist gedaan, maar om de leefbaarheid in de straat te vergroten en voetgangers en fietsers meer ruimte te geven.

'Hebben ze dit 's nachts gemeten?'

De reacties onder de filmpjes van raadslid Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU maken duidelijk dat de drukte toch anders wordt ervaren dan de metingen van de gemeente doen voorkomen. 'Hebben ze dit 's nachts gemeten?', vraagt iemand zich bijvoorbeeld af. En een ander: 'Elke dag dikke dikke file! Maar eerlijk is eerlijk, het fietspad fietst heerlijk.'

Weer een ander: 'De kaartjes van de VID geven de laatste dagen bijna constant een rode lijn tussen KK-plein en de S100 op de Graafseweg. Vroeger was dit nooit rood! Hier is dus vertraging, stilstand, afremmen, optrekken en dus meer fijnstof.'

Het college van burgemeester en wethouders belooft de verkeersstromen te blijven monitoren en de raad daarover te informeren. In het voorjaar van 2018 staat de stad voor een nieuwe uitdaging: dan begint het groot onderhoud aan de 80 jaar oude Waalbrug. Daardoor moet veel verkeer een andere weg zoeken.

Video van raadslid Paul Eigenhuijsen:

Zie ook: