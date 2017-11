Onbegrip en verdriet bij familie overleden Winterswijker: 'Hij was een lief mens'

Getuigen zeggen dat de man werd aangereden toen hij op de stoep van de Verlengde Morsestraat in Winterswijk liep. Het slachtoffer werd vervolgens door de bestuurder op zijn hoofd geslagen, waarna die er in zijn auto vandoor ging.

Bekim Uka, neef van het slachtoffer, snapt niet waarom zijn oom doelwit was. 'Hij had met niemand ruzie', zegt hij.

Bekijk hier het hele interview van Omroep Gelderland met de nabestaanden:

Ook Zeqlja Kasumi is geschokt door de dood van zijn goede vriend. 'Hij is geen crimineel. Hij was echt een aardige man die nooit over slechte dingen sprak', zegt Kasumi.

Dader spoorloos

De dader is nog spoorloos en ook zijn auto is nog niet gevonden. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht behandelde de zaak dinsdagavond, daaruit kwamen vijftien tips die de politie onderzoekt.

De dochter van het slachtoffer plaatste in de nacht van dinsdag op woensdag een bericht op Facebook waarin zij 30.000 euro beloofde aan degene met de gouden tip. Later werd het bericht weer verwijderd.

De actie maakt duidelijk dat het verdriet in Winterswijk groot is. 'Hij was gewoon een heel lief mens, mijn oom', besluit neef Uka in tranen.

