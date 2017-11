GS akkoord met nieuwe dienstregeling voor regionale bussen en treinen

ARNHEM - De dienstregeling van de regionale bussen en treinen mag aangepast worden. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten. De nieuwe dienstregeling gaat in op 10 december.

Het besluit betekent dat de proef met de flexibele busdienst Breng Flex met een jaar wordt verlengd. Maar het betekent ook dat in Oosterhout lijn 3 definitief komt te vervallen, net als de avonddienstregeleing van lijn 8 tussen Velp en Arnhem.

Ook lijn 331 tussen Arnhem en Nijmegen gaat minder vaak rijden. Tegen een aantal plannen was veel verzet, zoals in Arnhem en Velp.

'Meeste veranderingen positief'

De provincie benadrukt dat niet te voorkomen is dat de nieuwe dienstregeling voor sommige reizigers negatief uitpakt, maar dat voor de meeste reizigers de veranderingen positief zijn.

Zo gaat lijn 2 in Arnhem-Zuid vaker rijden, net als lijn 5 van Nijmegen naar Groesbeek en lijn 352 van Arnhem naar Wageningen. Dat past in het provinciale beleid, legt een woordvoerder uit. Veelgebruikte bus- en treinlijnen gaan vaker rijden of sneller en weinig gebruikte lijnen vervallen of worden aangepast.

Reizigersorganisatie ROCOV is in grote lijnen tevreden. 'We zijn blij dat er voor gekozen is om Breng Flex niet verder uit te breiden. Daar zijn wij niet voor', zegt Ben Mouw van ROCOV. 'En op Breng Flex krijgen ook 65-plussers nu korting. Dat is nieuw.'

Wellicht buurtbus in Oosterhout

Niet alles is positief, benadrukt Mouw. Zoals het verdwijnen van lijn 3 bij Oosterhout. Daar wordt gekeken of er een buurtbus kan gaan rijden, maar het is niet zeker of dat plan tijdig van de grond komt.

De nieuwe dienstregeling gaat op 10 december in. De vervoerders moeten er voor zorgen dat alle reizigers op tijd op de hoogte zijn.

Benieuwd of er voor u wat verandert? Alle aanpassingen zijn hier terug te vinden.