Fatale mishandeling Winterswijk: getuigen en beelden gezocht

Foto: Willem Saris

WINTERSWIJK - De politie zoekt getuigen van de fatale mishandeling in Winterswijk van afgelopen zondag. Daarbij raakte een 58-jarige inwoner van Winterswijk zwaargewond. Hij overleed later in het ziekenhuis.

In Bureau GLD toonde de politie het kenteken van de Duitse auto waarin de dader wegreed, een blauwe Volkswagen Golf. Het kenteken eindigt op 7777. De politie weet wie de eigenaar van de bewuste auto is, maar niet wie reed. Ook hoopt de politie dat mensen camerabeeld van de omgeving hebben, ten tijde van het incident. Die kunnen worden geüpload via de site van de politie. De dader kwam vermoedelijk van de Scholtenenk aanrijden, en reed na de fatale klap van de Morsestraat, Laan van Hilbelink en de Bataafseweg richting de N319. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl