Wat je nu al mag weten over onze Gelderse Top 100

ARNHEM - Wat is de beste artiest of band van Gelderland? Dat wordt zaterdag duidelijk, dan wordt de Gelderse Top 100 uitgezonden op Radio Gelderland. Volkszanger Frans Duijts uit Tiel presenteert zaterdag de laatste twee uren van de Top 100, van 14.00 tot 16.00 uur.

De elfde tot en met de honderdste plaats van de Gelderse Top 100 is inmiddels onthuld op de website van degeldersetop100.nl.

De top 10 wordt zaterdag bekendgemaakt door Frans Duijts op Radio Gelderland. Het blijft dus nog even spannend. Wat we al wel kunnen vertellen is dit:

14 liedjes stonden in alle 11 edities van de Gelderse Top 100:

Waaronder Oerend Hard van Normaal dat 6 x op 1 stond

Kronenburgpark van Frank Boeijen dat 1 keer de eerste plaats bezette

Beerend van Kuperi-j van Boh Foi Toch stond ieder jaar in de Gelderse Top 100, maar nog niet eerder zo hoog als dit jaar.

De meest muzikale stad is Nijmegen

Nijmegen is de meest muzikale stad... maar liefst 24 liedjes hebben hun oorsprong in de Waalstad. Daarvan komen er 8 voor rekening van Frank Boeijen.

Ter nagedachtenis aan...

Liedjes ter-nagedachtenis-aan komen op verschillende manieren voor.

Juneville zingt Take a ride met in gedachten een overleden vriend

De stemmers op Gea Rexwinkel houden de herinnering aan de overleden Hummelse levend

Maarten Peters bezingt op indrukwekkende wijze Dichter Bij de Hemel kom ik niet. Een lied van de Alpe DuZes-actie

Arne Jansen is in december al 10 jaar niet meer onder ons. Zijn muziek is nog steeds springlevend. De zanger staat dit jaar weer met verschillende liedjes in de lijst. Opvallend: zijn grootste hit Meisjes Met Rode Haren is de laagst geklasseerde op plaats 96.

Carnavalskrakers komen de lijst binnen

Wat verder opvalt dit jaar: drie nieuwkomers in de lijst zijn afkomstig uit de carnavalshoek:

Mientje van Bernard Engelbarts, een lied waar menig carnvalsvierder in 's Heerenberg (Wakupenstad) een traantje bij wegpinkt

Dweilorkest 't Assekruus uit Nijmegen haalt de lijst met hun Slavenkoor

Uit Groenlo: Sam de Vries met het spitsvondige Carnaval, Hygienisch is het niet!

De oudste nummers

Mientje van Bernard Engelbarts is met 48 jaar het oudste lied in de lijst

D.C. Lewis met Mijn Gebed 47 jaar

Gradus van Nimwegen met Al Mot Ik Krupe 46 jaar

Wereldhits in de Gelderse Top 100

Een aantal wereldhits komen dankzij Gelderse versie in onze lijst, al dan niet bewerkt.

Harry Sacksioni speelt The Beatles

net als Jovink en de Voederbietels met Brommers Kieken

De Enge Buren doen Eros Ramazotti

Lisa Lois zingt Bob Dylan

Ernst Daniel Smid zingt Reinhardt Mey

According to Mary zingt repertoire van Tina Turner

Long Tall Ernie & The Shakers hebben natuurlijk een medley met successen uit de sixties.

Vorig jaar stond het Toverbaltheater & Maarten Peters met het nummer Gelderland! op 1 (net als in 2015).

Zie ook: Toverbaltheater wint Gelderse Top 100