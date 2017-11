Coach Zulte Waregem: 'Aanvallers Vitesse kunnen het verschil maken'

ARNHEM - Ook Zulte Waregem strijdt tegen Vitesse voor zijn laatste kans. De Belgen zitten in een dip. 'De combinatie met Europees is voor ons zwaar', zegt Francky Dury.

De 60-jarige coach van Zulte nam woensdagmiddag in Gelredome een kwartier de tijd voor de media. Naast hem tijdens de persconferentie zat oud-Vitesse speler Onur Kaya. Dury wilde nog niet verklappen of de vaardige middenvelder gaat spelen, maar die kans is groot. 'Het is wel zo dat ik waarschijnlijk weer zal gaan roteren. Ik heb genoeg spelers hier tot mijn beschikking die allemaal in aanmerking kunnen komen', aldus Dury die ook in de thuiswedstrijd zijn elftal al op veel posities wijzigde.

Rust voor spelers

Zulte staat op dit moment enigszins teleurstellend zevende in de Belgische Pro League. Eén plaats te laag voor de play-offs. Het bereiken van die nacompetitie lijkt voor de Vlamingen belangrijker dan de Europa League. 'Want die gaan we toch niet winnen. In de competitie ligt het accent op april en mei. Daar willen we er bij zijn', zei Dury die naar verwachting veel spelers rust zal geven die normaal gesproken een basiskrachten zijn.

Diepte analyses

Net als zijn collega Fraser was ook Dury niet tevreden over het eerste duel tussen de Nederlanders en de Belgen. 'Het was een gelijkwaardige wedstrijd. Een echte fifty-fifty wedstrijd waarin we op het eind nog kansen kregen op de overwinning', keek Dury terug. 'Ja, ik heb Vitesse de afgelopen weken natuurlijk weer gezien en in diepte analyses hebben we 90 of 100 beelden bekeken. Ze hebben een goede ploeg. De snelle aanvallers kunnen echt een verschil maken in de match.'

Naïef

Dury leek blij dat hij opnieuw Vitesse treft, dichtbij huis. 'Ik ben liever hier dan in Azerbeidzjan. Het is toch wat prettiger', grapte de Belg. 'Daarnaast vind ik dat we drie verschillende wedstrijden hebben gespeeld. Tegen Nice gaven we vol gas. Onze beste match. Maar wel 1-5 verloren en dan staat er nadien naïef in de krant', toonde Dury zich ietwat kribbig naar de Belgische media. 'Tegen Lazio hebben we meer gesloten gespeeld. Tactisch vond ik het goed. Maar misschien voelen we ons iets comfortabeler als we tegen Vitesse spelen.'