Schietincident op straat in Tiel, verdachte opgepakt

De politie nam bij de arrestatie ook een auto in beslag. De schietpartij was op straat rond 16.15 uur. Op de plaats van het incident zijn geen gewonden aangetroffen, zegt een woordvoerder van de politie. Er werd wel naar een (eventueel) gewonde gezocht.

Tekst loopt verder onder de video:

Een getuige zei dat hij ter hoogte van het Sint Josephplein een BMW op hoge snelheid zag wegrijden, nadat er schoten hadden geklonken. De in beslag genomen auto is waarschijnlijk de BMW die de getuige heeft zien rijden. De vermoedelijke bestuurder daarvan is aangehouden aan Het Achterveld in Tiel.

De straat waar de schietpartij plaatsvond, was afgezet. Er hing enige tijd een helikopter boven Tiel, meldde verslaggever Ton Arbouw op Radio Gelderland. 'Ook wordt een scan van de straat gemaakt. Omwonenden worden gewaarschuwd, want de schutter zou kunnen terugkeren.'