Gelderse Top 100 nadert ontknoping

Start met rode knop

Zanger Rogier Pelgrim staat op nummer 100 van de lijst. Hij trapte de dag even na 7 uur met presentator Bastiaan Boog af met een druk op de rode knop. Het was wel vroeg voor hem: 'Ik sta als artiest nooit zo vroeg op. Gisteravond had ik nog een concert in Duitsland. Ik had daar een optreden als onderdeel van mijn "De pelgrim komt thuis-tour"' In april start hij een nieuwe theatertour.

Foto: Presentator Bastiaan Boog (links) en zanger Rogier Pelgrim openen de dag. (tekst gaat door onder de foto)

Aftellen naar de nummer 1 van Gelderland

Normaal, Frank Boeijen en Maarten Peters & Het Toverbaltheater stonden al eens op nummer 1. Eindigen zij dit jaar weer hoog of is er een verrassende nieuwkomer?

De lijst vanaf 100 tot en met 11 is al bekend gemaakt op de website van degeldersetop100.nl

Wie er in de top 10 staat, wordt vanmiddag bekend gemaakt door onze speciale presentator Frans Duijts.

In 2015 en 2016 stond het Toverbaltheater & Maarten Peters met het nummer Gelderland! op 1.

Optredens

William Smulders - A Rainy Night (nummer 85)

Lisanne Spaander - Droom, Durf, Doe en Deel (nummer 70)

Marcel de Groot - Woordenman (nummer 59)

Trinity - Ik Wens Jou (nummer 52)

De Boetners - Zo Wiet Weg (nummer 40)

Harry Sacksioni - Blackbird (nummer 28)

Belinda Kinnaer - Zeven Oceanen (22)

