Geen psychologen of therapeuten, maar jongeren helpen jongeren

Robin Woestenenk is coach bij 2GetThere. Ze heeft meerdere jongeren die ze helpt duidelijkheid te krijgen over hun toekomst. Jongeren die nu bijvoorbeeld thuiszitten, omdat ze zijn gestopt met hun studie. Soms komen er meer problemen bij, zoals drugsgebruik of een gameverslaving.

Als de problemen te groot zijn, kan Robin ze doorsturen naar de reguliere instanties. 'Ik ben geen psycholoog of therapeut natuurlijk.' Maar dat is ook juist de kracht achter het project: jongeren worden geholpen door andere jongeren die nog niet zo lang geleden hetzelfde hebben meegemaakt.

'Grote zus'

De coaches zijn allemaal tussen de 20 en 30 jaar oud en staan dicht bij de probleemjongeren. Op dit moment begeleidt Robin Romy. Ze is 20 en gestopt met haar studie.

Robin praat met Romy, maar gaat bijvoorbeeld ook met haar kickboksen. 'Dat geeft ze vaak veel zelfvertrouwen. Ik heb daar zelf ook veel aan gehad in mijn puberteit.'

Hoe vaak ze afspreken is aan Romy. Die geeft aan wanneer ze behoefte heeft om iets te doen of wil praten. 'Ik zie Robin inmiddels als een soort grote zus, ik kan alles bij haar kwijt', zegt Romy.

Succes

De coach helpt bijvoorbeeld bij het zoeken naar een geschikte baan of studie. Vorig jaar zijn er zo 98 jongeren geholpen. De gemeente Zutphen heeft in 3 jaar tijd 2,5 ton in het project gestoken, maar het werpt duidelijk vruchten af. 'Anders zouden deze jongeren misschien een uitkering nodig hebben of zwaardere zorg, daar sparen we als gemeente dus ook geld mee uit', zegt wethouder Annelies de Jonge. Ze hoopt dat het project ook in de toekomst voortgezet wordt.

2GetThere loopt in meer gemeenten en binnenkort start ook bijvoorbeeld Apeldoorn met de jongerencoaches.