Onur Kaya: 'Eerst winnen, dan mogen supporters mijn naam roepen'

ARNHEM - Zulte Waregem-middenvelder Onur Kaya stapt morgen voor het eerst sinds 2010 weer het veld van GelreDome binnen. En daar heeft hij zin in, zo vertelde hij woensdagavond op de persconferentie.

'Het is een apart gevoel om hier weer binnen te stappen, maar wel een leuk gevoel. Het is al een tijd geleden dat ik bij Vitesse speelde, het enige dat nog bijna hetzelfde is, is een deel van de technische staf en Alexander Büttner', vertelde de kleine middenvelder.

Toch kijkt hij er echt weer naar uit om het stadion binnen te stappen waar hij is opgegroeid. 'Hier ben ik toch groot geworden, heb ik het eerste elftal gehaald.'

Daarnaast kijkt de Belg ook weer uit naar een weerzien met het publiek. 'Ik heb het applaus van ze gehoord toen ik het veld af ging in Waregem', vertelt Kaya dan met een grote glimlach. 'Ik kijk daar morgen uiteraard weer naar uit, maar we moeten eerst winnen. Daarna mogen de supporters pas mijn naam roepen.'