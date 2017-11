Apeldoorn gaat vieze luiers apart inzamelen

APELDOORN - Apeldoorn krijgt speciale containers voor vieze luiers en incontinentiemateriaal. Bij wijze van proef komen er vijf containers bij winkelcentra in de gemeente te staan. Wie de luiers van ander afval scheidt, heeft minder restafval en dat bespaart geld.

De proef, die is bedoeld Apeldoorners te stimuleren zo veel mogelijk afval te scheiden, begint op 1 januari en duurt drie maanden. Daarna besluit de gemeente of de containers definitief mogen blijven of niet. Dat hangt bijvoorbeeld af van of de containers goed werken.

Er kunnen vijfhonderd huishoudens met kinderen in de luiers of met incontinentiemateriaal meedoen aan de proef.

Aanmelden kan vanaf 20 november via deze website.