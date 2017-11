Isabelle baalt: 'In je eentje naar de Spelen gaat gewoon niet'

foto: Micah Mathis

NIJMEGEN - Vastbesloten was ze. Freestyle skiër Isabelle Hanssen uit Nijmegen wilde koste wat het kost naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Maar tijdens het testevent in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in februari drong het tot haar door: ze kan het niet in haar eentje. En dus gaan de Spelen van 2018 aan haar voorbij.

Al jaren moet ze het doen zonder hulp van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV). Die richt alle peilen op snowboarden nadat Nicolien Sauerbreij in 2010 een gouden plak in de wacht sleepte. Geen heel team In het Zuid-Koreaanse Pyeongchang werden alle andere deelnemers uit andere landen bijgestaan door een heel team. Zij niet. Ze moest alles in haar eentje regelen, terwijl ze zich eigenlijk puur en alleen zou moeten kunnen concentreren op haar prestaties. Het besef dat het niet gaat in haar eentje was een harde klap voor de 23-jarige Nijmeegse. 'Het heeft lang geduurd voor ik weer was op de plek waar ik nu ben', blikt ze terug nu over honderd dagen de Spelen beginnen. Weinig enthousiasme bij haar om het verdrietige feit de wereld in te slingeren. 'De Olympische Spelen in je eentje kan gewoon niet.' Van alles kapot, gescheurd en gebroken Bloed, zweet en tranen zijn veelvuldig gevloeid voor haar passie. Van alles kapot, gescheurd en gebroken. Om maar te kunnen vliegen op ski's. Isabelle reist in haar eentje de hele wereld over voor sneeuw en wedstrijden freestyle skiën. En ook nu geeft ze niet op. Dan maar de Winterspelen van 2022. Het is haar gelukt om een sponsor aan zich te binden. 'Het doel is nu om het beste te gaan skiën, hoe ik kan skiën', klinkt het vastberaden. 'Je hebt de bond niet nodig. Alleen geld. Anderen krijgen dat van een bond. Sponsoren vinden is heel moeilijk.' Maar voor het eerst heeft ze er nu dus één gevonden. 'In ieder geval voor deze winter.' Kijk hier naar een reportage van december 2016: In 2014 wilde ze al voor de Winterspelen in Sotsji gaan, maar ook die werden het niet (reportage van december 2013): Zie ook: Isabelle gaat in haar eentje voor de Spelen

