Gelderse SP wil af van bijbanen gedeputeerden

ARNHEM - Provinciebestuurders moeten geen betaalde bijbaan meer hebben. Dat wil de Gelderse SP. De partij dient een voorstel in bij de komende vergadering van Provinciale Staten om bijbanen voor Gelderse gedeputeerden te verbieden.

De Provincie Gelderland heeft zes gedeputeerden. Van hen hebben er twee betaalde bijbanen. Onder andere de bijbanen van Gelders gedeputeerde Jan Markink hebben meerdere keren tot discussie geleid.

Markink is naast gedeputeerde ook eigenaar van een veehouderij en lid van de raad van commissarissen van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, Daarvoor krijgt hij ook betaald.

Minister heeft ook geen bijbaan

Per gedeputeerde is op de website van de Provincie Gelderland terug te vinden welke bijbanen ze hebben en wat ze er mee verdienen. De Gelderse SP spreekt van een principe. 'Een gedeputeerde is toch een soort van minister van de provincie en ministers mogen ook niet bijverdienen met bijbaantjes', zegt fractievoorzitter Peter de Vos.

Belangenverstrengeling

De regels van de provincie Gelderland laten nu toe dat een gedeputeerde een betaalde nevenfunctie kan hebben. Maar daarbij is niet te voorkomen dat er soms een tegengesteld belang is tussen wat de provincie wil en wat goed zou zijn voor het bedrijf waarvoor een gedeputeerde werkt.

De Vos zegt best te willen geloven dat de Gelderse gedeputeerden zich netjes gedragen. 'Maar dat neemt niet weg dat je als gedeputeerde altijd nog in een invloedrijke positie zit', zegt hij. 'De suggestie van belangenverstrengeling ligt constant op de loer. Dat is slecht voor het aanzien van de politiek en dat moet je niet willen.'

'Aanspreken op bijbaan is nu moeilijk'

Gedeputeerden zijn verplicht nevenfuncties te melden. Daarnaast moeten die worden voorgelegd aan Provinciale Staten en worden inkomsten verrekend.

Maar voor de SP is dat niet genoeg. De Vos: 'Ik kan nu niet een gedeputeerde in het openbaar aanspreken op een bijbaan zonder gelijk ook zijn of haar integriteit in twijfel te trekken. Dat is vervelend en dat moet je voor zijn door de regels aan te passen.'

Het voorstel van de SP komt op woensdag 8 november aan de orde. Een verbod op betaalde bijbanen komt er alleen als een meerderheid van Provinciale Staten het met de SP eens is.