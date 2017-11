Nijmeegs logo gaat digitaal

NIJMEGEN - Vanaf vandaag gebruikt de gemeente Nijmegen een nieuwe organisatielogo: de vertrouwde dubbelkoppige adelaar uit het stadswapen is omgezet in een gestileerde, hedendaagse versie.

Volgens de gemeente is het oude logo dat destijds ontworpen is voor drukwerk, na 20 jaar aan vervanging toe. Het wordt steeds meer digitaal gebruikt en is niet goed leesbaar op kleine beeldschermen. 'Met de ontwikkeling van de nieuwe website Nijmegen.nl (die 6 november online staat) is daarom gekozen voor een nieuw ontwerp dat ook goed bruikbaar is op smartphones en tablets', aldus het college.

Rood en zwart blijven basis

Het nieuwe logo bestaat uit het woord Nijmegen en een gestileerde dubbelkoppige adelaar, die ook voorkomt in eerdere gemeentelogo’s en gebaseerd is op het gemeentewapen van Nijmegen. In de uitwerking van het logo en de huisstijl blijven de kleuren rood en zwart uit de stadsvlag de basis. Hiermee blijft de stadsgeschiedenis zichtbaar in het gemeentelogo.

Oude logo nog niet verdwenen

De nieuwe huisstijl wordt de komende tijd geleidelijk ingevoerd, het eerst op de meest in het oog springende locaties en communicatiemiddelen. De gemeente meldt dat het oude logo nog twee jaar af en toe in uitingen opduikt.