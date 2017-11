Sturing geschokt door dood Yakubu: 'Hij belde me soms om 4 uur 's nachts'

'Ik kwam vanmorgen op de club en hoorde het van Nicky Hofs. Daar ben ik wel enorm van geschrokken, toen ik namelijk in 2006 als hoofdtrainer stopte was hij een van mijn spelers. Ik verwacht natuurlijk niet dat iemand van eind 30, begin 40 overlijdt. Als dat toch gebeurt is dat natuurlijk veel te jong.'

Sturing weet nog veel van Yakubu te herinneren, al was hij hem al wel even uit beeld. 'Van de meeste spelers weet ik wel waar ze nu zijn, maar bij Yakubu was dat niet het geval. Toch kwam het wel binnen, je werkt met die speler en hij zit in een leeftijd waarin je niet dood hoort te gaan.'

'Benen als luciferstokjes'

De huidig assistent weet nog dat Yakubu een populaire speler was bij Vitesse. 'Hij was fantastisch, ging altijd voorop in de strijd en pakte veel ballen af. Hij had scheenbenen als luciferstokjes, maar vloog altijd overal in. Hij was bikkelhard, maar een fantastische prof. Geweldig om mee te werken.'

'Is er wat met mijn ouders?'

Maar als persoon vond Sturing het ook een geweldige jongen. Eentje waar je flink om kan lachen. 'Hij was altijd vrolijk. Hij was ook weleens zoek, dan moesten we hem weer opzoeken of kwam hij aanzetten uit Nigeria. Of hij belde mij om vier uur 'snachts. Ik dacht dan altijd, is er iets met mijn ouders? Maar nee, dan belde Yakubu en zei hij: 'Trainer, ik ben weer in Nederland', en dat midden in de nacht.

Ook was er eens een onderbroekenrel, waarbij er onderbroeken verdwenen uit onze kleedkamer. Kwam hij aanzetten met een doos nieuwe onderbroeken. Het was een geweldige gozer.'