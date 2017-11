Familie slachtoffer Winterswijk trekt beloning van 30.000 euro in

WINTERSWIJK - De familie van de omgekomen man uit Winterswijk heeft de beloning ingetrokken die een dochter van het slachtoffer eerder vandaag uitloofde.

De vrouw van 21 plaatste even na middernacht een Facebookbericht waarin ze liet weten een fikse beloning uit te loven voor de gouden tip in deze zaak. In de post, die inmiddels is verwijderd, schreef ze: 'Verspreid deze video in Duitsland alstublieft. 30.000 euro uit Nederland voor degene die de zaak kan oplossen'.

Met hamer op hoofd geslagen

Afgelopen zondag werd het 58-jarige slachtoffer, voor zover bekend uit het niets, aangereden op de stoep. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident aan de Verlengde Morsestraat. Getuigen hebben gezien dat de dader de man eerst aanreed en daarna met een hamer op zijn hoofd sloeg.

De politie had woensdagochtend 15 tips binnen.

