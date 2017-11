Leerpark Arnhem blijft deze week nog dicht

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vmbo- en mbo-school Leerpark Presikhaaf in Arnhem blijft in elk geval tot en met vrijdag dicht uit voorzorg. De vijfhonderd leerlingen, ouders en personeel zijn ingelicht. Voor de vloeren is dezelfde constructiewijze gebruikt als in de parkeergarage in Eindhoven die tijdens de bouw voor een deel instortte.

Het gebouw is sinds donderdagavond gesloten. Het gebouw is onderzocht en constructieberekeningen zijn uitgevoerd. De laatste stap in het onderzoek is een fysieke test, die komend weekend wordt afgerond. Eén doel: een veilig gebouw Toine Schinkel, lid college van bestuur van schoolkoepel Christelijke Onderwijs Groep: 'Voor ons geldt er maar één doel en dat is een veilig gebouw voor onze leerlingen, studenten en medewerkers. We hebben goede hoop dat we vanaf maandag weer terecht kunnen in het leerpark.' Als het gebouw positief uit de test komt, kunnen de lessen maandag weer gewoon beginnen. Deze woensdagavond vindt er een extra informatiebijeenkomst plaats voor de ouders van de leerlingen en studenten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl