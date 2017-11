Drie wijzigingen Vitesse tegen Zulte Waregem

ARNHEM - Mason Mount staat donderdag aan de aftrap tegen Zulte Waregem. Het wordt zijn tweede basisplek na de heenwedstrijd in België. Zeer waarschijnlijk starten ook Lassana Faye en Luc Castaignos.

Faye verdringt Alexander Büttner uit het elftal en speelt vrijwel zeker als linksback. Luc Castaignos krijgt, afgaande op de training en de woorden van trainer Henk Fraser, ook weer een kans in de basis. De 'iets vermoeide' Tim Matavz begint dan op de bank. 'Absoluut zijn dat opties, maar het is nog niet vanzelfsprekend. Ik maakt het die jongens vanavond in het hotel bekend.'

Foor op de bank

Fraser was wel stellig over Mason Mount. 'Die begint. Hij verdient een kans en heeft het ook echt afgedwongen op trainingen en met zijn invalbeurten.' Fraser wilde nog niet kwijt wie het slachtoffer wordt van de basisplaats van Mount, maar waarschijnlijk moet Navarone Foor genoegen nemen met een rol op de bank. Foor was ook tegen SC Heerenveen al reserve, hoewel de middenvelder toen ook wat last had van zijn knie.

'We hebben het in België niet laten zien'

Volgens Fraser is de kans 'vrij klein' dat Vitesse nog Europees gaat overwinteren in de poule met de favorieten OGC Nice en koploper Lazio Roma. 'Maar als wij winnen en Lazio doet dat ook is het verschil nog maar twee punten. Je moet er altijd voor blijven gaan. Zo lang er hoop is, is er ook leven. We weten dat het kan tegen Zulte. Daarin zit ook de teleurstelling, want we hebben het niet laten zien in België.'

Eén goede wedstrijd

Daarnaast is Vitesse donderdag voor een zo goed als vol GelreDome gebrand op een Europees succesje. 'We hebben Europees nog geen wedstrijd gewonnen. Dat willen we wel, nu hebben we nog niks. We hebben één goede wedstrijd gespeeld en dat was tegen Lazio Roma. Het is dus tweeledig. We hebben nog een kansje en we willen een keer winnen.'

Bryan Linssen zei dinsdag al dat hij Vitesse een betere ploeg vindt dan Zulte. 'Als ze dat uitspreken, mogen ze het ook laten zien', zegt Fraser.

Vitesse trainde woensdag nog openbaar op Papendal na de besloten sessie van dinsdag in het stadion. In de middag, na de lunch op het trainingscomplex, vertrok de selectie naar een hotel om zich optimaal voor te bereiden op de kraker in GelreDome.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Serero, Mount; Rashica, Castaignos, Linssen.