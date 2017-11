Politie grijpt duo na reeks auto-inbraken

CULEMBORG - De politie heeft dinsdagnacht na een auto-inbraak op de Perrenotlaan in Culemborg twee mannen 22 en 29 uit Den Bosch opgepakt. Vermoedelijk hebben ze in die omgeving nog meer inbraken gepleegd.

Een buurtbewoner kreeg de mannen in de smiezen toen ze opvallend om een aantal geparkeerde auto's liepen. De getuige heeft vervolgens de politie gebeld. Inmiddels had het duo al een ruit van een auto ingetikt en verschillende spullen gestolen. Toen de politie bij de auto's aankwam, waren de daders al weg. De bewoner had het kenteken van de auto opgeschreven waarin het duo was weggereden.

Op de N320 bij Beusichem kon de politie de mannen aanhouden. Bij controle bleek dat ze verschillende spullen bij zich hadden die niet van hun waren. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig uit de gestolen auto en mogelijk ook van meer diefstallen. De politie roept gedupeerden op zich te melden via 0900-8844.