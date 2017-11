Raad van State verwerpt bezwaren tegen Windpark Deil

Foto: WikiCommons

DEIL - Niets lijkt de komst van twee windmolenparken in de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen nog in de weg te staan. Een bezwaar tegen de komst van de windturbines bij knooppunt Deil in Neerijnen is door de Raad van State niet ontvankelijk verklaard. Eerder stemden de gemeenteraden van Neerijnen en Geldermalsen al voor de komst van de windmolens.

Het bezwaar bij de Raad van State was ingediend door een inwoner van Neerijnen die in de buurt van het toekomstige windpark woont. Hij vreest dat de turbines zorgen voor geluidsoverlast. Geen huis-aan-huis-krant De bewoner maakte in een eerder stadium nog geen bezwaar tegen de plannen. In zijn pleidooi zegt de bezwaarmaker dat dat komt doordat hij de huis-aan-huis-krant niet ontvangt. Bovendien vindt de bezwaarmaker dat de gemeente hem als direct omwonende persoonlijk op de hoogte had moeten brengen van de plannen. Volgens de Raad van State is dat laatste niet verplicht. En omdat de gemeente bestemmingsplannen ook digitaal publiceert, werd ook het eerste argument afgewezen.