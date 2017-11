Zo'n 50 bewoners vakantiepark bezetten gemeentehuis Epe

EPE - Ongeveer 50 permanente bewoners van vakantiepark De Beekhorst in Epe hebben het gemeentehuis van Epe woensdagavond bezet. Ze wilden verhaal halen in verband met de strenge controles en boetes van de gemeente. Ze gingen na 45 minuten weer naar buiten zonder ook maar iets te hebben bereikt.

De gemeente handhaaft stevig op het vakantiepark, omdat er een einde moet komen aan permanente bewoning daar. Volgens de gemeente is het park een criminele broedplaats. De handhaving maakt deel uit van een plan om toerisme op de Veluwe te verbeteren.

Dupe van plan

De bewoners, voornamelijk arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije en mensen met sociale of financiële problemen, en de eigenaar van De Beekhorst, zeggen dat zij de dupe van dit plan zijn.

De grote vraag is namelijk waar zij naartoe moeten als ze van het park worden afgejaagd.

De groep wilde in gesprek met een vertegenwoordiging van de gemeente Epe, maar die was daartoe niet bereid. Ook tegen Omroep Gelderland weigert de gemeente commentaar. Donderdag doen de bewoners een nieuwe poging tot een dialoog met de gemeente.

Handhavers

Bovendien is op andere parken in de omgeving geen controle, zeggen de bewoners. Terwijl op De Beekhorst minimaal drie keer per week handhavers rond zouden lopen. De handhavers zouden te pas en te onpas foto's van de bewoners en stacaravans maken, waarmee zij aan proberen te tonen dat mensen permanent op het park wonen.

Als dat het geval is, kunnen bewoners een boete van 5000 euro krijgen. Er zouden al meerdere mensen zijn die 'onterecht' zo'n boete hebben gehad.

'Wanhoopsdaad'

De bewoners bezetten het gemeentehuis uit protest, maar het is naar eigen zeggen ook een wanhoopsdaad. Voor veel bewoners is het park een laatste strohalm om geen zwerver te worden.

Hoe het zit met permanent wonen in een vakantiehuis, kunt u hier lezen.

