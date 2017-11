Railterminal aan noordkant Betuweroute, tegen wens bewoners in

ARNHEM - De railterminal komt aan de noordkant van de Betuweroute. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten. Het besluit is tegen de wens van omwonenden in. Die pleitten voor een goederenoverslag voor treinen ten zuiden van het spoor.

Omwonenden wilden graag de railterminal aan de zuidkant omdat ze geluids- en verkeersoverlast vrezen. Bovendien zijn omwonenden bang dat de komst van de railterminal betekent dat het gebied wordt volgebouwd met industrie.

Gebied om railterminal blijft groen

Dat laatste gaat niet gebeuren, verzekert verantwoordelijk gedeputeerde Bea Schouten. Met de gemeente Overbetuwe zijn afspraken gemaakt om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Zo is afgesproken dat het gebied tussen de railterminal, Elst en Valburg groen blijft en dat er niet gebouwd mag worden. Daarnaast komt er een lange aarden geluidswal en krijgt de terminal een aparte weg, zodat de Reethseweg straks niet gebruikt wordt door het verkeer van en naar de terminal.

Te duur

De zuidelijke variant was te duur. Die kost zo'n 52 miljoen euro. De noordelijke variant 23 miljoen euro. De positieve effecten op het milieu en de leefomgeving wegen dan niet op tegen de maatschappelijke kosten, vinden Gedeputeerde Staten. Bovendien is er aan de noordelijke kant al een containeropslag. Die is daar ooit aangelegd met het idee om er later een overslagpunt voor de Betuweroute van te maken. 'Het zou zonde zijn om daar nu geen gebruik van te maken', zegt woordvoerder Rianne Tol.

De gemeente Overbetuwe laat weten in gesprek te zijn met de provincie Gelderland over hoe de overlast voor omwonenden beperkt kan worden. Daarbij is de aanleg van de geluidswal belangrijk, maar ook het groen houden van het omliggende gebied. 'En er worden straks afspraken gemaakt over de exploitatie, zoals over de werktijden', geeft een woordvoerder van de gemeente aan.

Railterminal goed voor Gelderland

Overigens benadrukt de provincie dat het aanleggen van de railterminal belangrijk is voor Gelderland. In de toekomst moet hier lading van het goederenspoor overgeslagen worden tussen treinen en vrachtwagens. Daarmee kan Gelderland eindelijk ook profiteren van de Betuweroute, die door de provincie loopt, aldusGedeputeerde Staten.

Provinciale Staten zullen binnenkort over de railterminal besluiten. Naar verwachting begint de aanleg ervan niet voor eind 2019.

