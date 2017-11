Matt Miazga vindt dat Vitesse het initiatief moet nemen

ARNHEM - Vitesse kan, met hulp van Lazio Roma, de spanning in groep K van de Europa League weer terugbrengen. 'Als wij winnen en Nice verliest, wordt het close.'

Het kan donderdag wel eens een spannende avond worden met een voor Vitesse mooie afloop. Logisch dat spelers van dat scenario uitgaan. Matt Miazga heeft hoop. 'Alles is mogelijk in voetbal', zegt de stoere verdediger uit Amerika. 'Als Nice verliest van Lazio Roma en wij winnen, komen wij op vier en Nice op zes. Dus wordt het dan spannend en is Roma misschien al geplaatst. Kan een voordeel zijn voor ons', heeft Miazga al berekend.

De lange Amerikaan begon dit seizoen op de bank maar pakte zijn kans uit op 9 september bij Excelsior. De stoere centrumverdediger bleef staan, mede ook door de blessures van Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk. Door trainer Fraser wordt hij geroemd om zijn kwaliteiten. 'Een echte winnaar met een uitstekende mentaliteit', zei de coach al eens.

Job doen

Miazga straalt dinsdag, vlak voor de besloten training, vertrouwen uit. 'De hele groep heeft geloof. De focus is gericht op een goede wedstrijd. Op drie punten, zoals altijd. Ik vind dat wij initiatief moeten nemen. We spelen thuis. Morgen (woensdag) trainen we nog en dan moeten we gewoon onze job doen. Ik kijk er naar uit, dit zijn mooie wedstrijden met een echte uitdaging. Het is zaak de hoop levend te houden.'

De vorige thuiswedstrijd die Vitesse in de Europa League speelde is al even geleden. Tegen Lazio Roma op 14 september werd met 3-2 verloren. 'De positieve dingen moeten we meenemen. Maar er was ook genoeg voor verbetering vatbaar uit die wedstrijd. Zij hebben Europees een goed team. Toch denk ik als we dat niveau donderdag halen, kunnen we veel moois verwachten.'