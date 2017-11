Engelse brieven aan en van koningin Wilhelmina gebundeld in boek

Foto: Wikipedia

APELDOORN - De brieven die koningin Wilhelmina aan haar Engelse gouvernante Elizabeth Saxton Winter schreef, verschijnen in originele, Engelstalige vorm in het boek Darling Queen - Dear old Bones. Het eerste exemplaar wordt vandaag uitgereikt aan voormalig burgemeester van Apeldoorn Fred de Graaf.

Vijf jaar geleden werd al een bundel met Nederlandse vertalingen van de brieven gepubliceerd, maar er was vraag naar de exacte Engelstalige brieven van de vorstin, aldus samenstelster en kunsthistorica Renny van Heuven-van Nes. De brieven zijn nu dus gebundeld, samen met een aantal nieuwe toevoegingen. Dear old Bones Naast de 250 brieven en wat telegrammen van Wilhelmina zijn er ook zestien teruggevonden brieven van Saxton Winter toegevoegd. Wilhelmina verbrandde veel documenten dus dat deze brieven er nog zijn, is bijzonder. Wilhelmina sprak haar gouvernante aan met Dear old Bones, waarschijnlijk omdat ze wat krakkemikkig was, vermoedt Van Heuven. De vorstin kreeg Darling Queen terug. Hechte band Nadat de opleiding van Wilhelmina was afgerond in 1896 moest Elizabeth Saxton Winter stoppen, maar de band tussen de twee hield stand. Elke zondag schreef de vorstin een lange brief aan haar voormalige gouvernante, waarin ze eerlijk en open vertelde wat ze meemaakte en wie ze ontmoette. Omdat ze alles vertelde tegen Saxton Winter, zijn deze brieven belangrijk voor de oranjehistoriografie. Renny van Heuven-van Nes was meer dan dertig jaar conservator op Museum Paleis Het Loo en overhandigt het allereerste exemplaar aan Fred de Graaf, voormalig burgemeester van Apeldoorn, Wilhelmina's favoriete stek. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl