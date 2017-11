'Klik-app' Rheden niet voor alle ambtenaren

DE STEEG - De 'klik-app' in de gemeente Rheden mag alleen gebruikt worden door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren. De applicatie was eigenlijk bedoeld voor alle ambtenaren, maar daar heeft de gemeenteraad een stokje voor gestoken.

De app is een proef in de gemeente Rheden. Via de app Meld een Vermoeden kunnen ambtenaren bij een vermoeden van bijvoorbeeld fraude een melding doen. De app wordt sinds twee weken al beperkt gebruikt.

‘Wij hebben er moeite mee’, zegt D66’er Florian Ort. Volgens hem kunnen ambtenaren nu al meldingen doen en hij ziet de app als een drempelverlaging voor de medewerkers van de gemeente Rheden. Ort vreest dat dit de vertrouwensband tussen ambtenaren en inwoners zal schaden en dat er een inbreuk ontstaat op het gevoel van privacy van inwoners.

Burgemeester verdedigt app

Burgemeester Petra van Wingerden probeerde de app nog te verdedigen. Volgens haar komen de meeste meldingen van ‘ondermijning’ nu al niet van de politie, maar vanuit het gemeentehuis. Zij ziet de app alleen als extra middel.

D66 diende samen met PvdA, SP en GPR/Burgerbelangen een voorstel in om de app alleen te laten gebruiken door de politie en opsporingsambtenaren. Over een jaar moet er een evaluatie plaatsvinden en dan zou de proef eventueel uitgebreid kunnen worden. Dit voorstel haalde met steun van het CDA (19 voor en 8 tegen) een meerderheid van de stemmen in de gemeenteraad.