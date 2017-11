Raadsleden D66 Doetinchem voelen zich besodemieterd

ULFT - Raadsleden Willem Traag en Henri-George Moïze de Chateleux voelen zich ‘besodemieterd’ door het bestuur van D66 Doetinchem en hebben daarom besloten zich af te splitsen. Volgens de twee politici heeft het bestuur na meerdere conflicten het vertrouwen in de raadsleden opgezegd.

'Wij vinden dat we door het bestuur verlaten zijn, zij hebben ons besodemieterd. Zij stonden al de hele periode met de rug naar ons toe en keer op keer werden we belogen', vertelt raadslid Willem Traag. 'We zijn als raadsleden volledig beknot, kregen opdrachten over hoe we moesten stemmen en we hebben zelfs een reglement voorgeschoteld gekregen. Dan is de emmer een keer vol, we gaan nu voor onze eigen stem.'

Zetelroof

Traag geeft aan dat de situatie al ruim een jaar onrustig is in de Doetinchemse partij en nadat het conflict in mei escaleerde er afspraken zijn gemaakt over de toekomst. Voor Traag en Moïze de Chateleux bleek de situatie uiteindelijk toch onhoudbaar.

Van zetelroof willen de raadsleden echter niet spreken. 'Het bestuur heeft ons verlaten, zij hebben het vertrouwen in ons opgezegd en ons besodemieterd. Daarnaast hebben wij voldoende voorkeursstemmen, dus ik vind niet dat er sprake is van zetelroof.’

Wethouder Telder stapt op

Het afsplitsen van de twee enige D66-raadsleden deed wethouder Kees Telder besluiten op te stappen. 'Als de fractie het besluit heeft genomen om zich af te scheiden, heb ik geen vertegenwoordiging meer in de gemeenteraad', zo legt Telder zijn besluit uit.

De vertrokken wethouder wil zich niet mengen in de situatie bij zijn partij. 'Het is een zaak die speelt tussen fractie en bestuur.' Andersom willen de raadsleden ook niet reageren op het vertrek van de wethouder. 'Ik vind er heel veel van, van ons had hij mogen blijven maar we hebben afgesproken niet persoonlijk te worden. Dus ik ga er weinig over zeggen', aldus Traag.

Bestuur betreurt stap van raadsleden

Het bestuur van D66 laat bij monde van Ted van Vilsteren weten de stap van de raadsleden te betreuren. 'Ik herken mij niet in de kritiek. Wij hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt met de fractie, ook in voorbereiding van raadsvergaderingen.'

Verschillende leden van D66 die zich achter Traag en Moïze de Chateleux scharen, komen woensdagavond bijeen om te praten over de toekomst. Traag zegt in ieder geval de huidige periode af te maken, maar in overleg met leden en zijn thuisfront te bepalen of hij door wil als raadslid.