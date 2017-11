'Voetbalvrouw Melisa betrokken bij dubieuze illegale hondenhandel'

APELDOORN - Voetbalvrouw Melisa Schaufeli uit Apeldoorn is betrokken bij dubieuze illegale hondenhandel, wat zich voornamelijk afspeelt in de provincie Gelderland. Dat meldt onderzoekswebsite Follow the Money (FTM). Schaufeli zou tussenpersoon zijn in een illegale fokwereld rondom het hondenras Pomeriaan en verstrikt zijn in een web van sjoemelende chipnummers en niet kloppende hondenstambomen.

Schaufeli zou als tussenpersoon zowel bekende als niet-bekende Nederlanders hebben geholpen via het bedrijf Pomerian The Real One. De honden konden toen opgehaald worden in een tattooshop aan de Ambachtstraat in Brummen, maar deze is inmiddels failliet. Ook Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, heeft daar haar hondje opgehaald. Ook zijn er diverse facebookmeldingen waaruit blijkt dat de honden bij Schaufeli, die samenwoont met oud-voetballer Andy van der Meijden, thuis op te halen zijn.

Gesjoemel met cijfers

Volgens Follow the Money gaat het spoor van de handel helemaal terug naar Oost-Europa. De naam van Schaufeli is opgedoken op papieren in Tjechië. Zelf zegt ze daarover tegen FTM: ‘Het is echt onmogelijk dat iemand in Tsjechië mij kent. Ik heb daar een hond op mijn naam staan via mijn stamboom, maar dat is echt wat anders.’ Schaufeli geeft tegenstrijdige verklaringen waarin ze eerst ontkent en later toegeeft ook een hond te hebben verkocht.

Dan zijn er ook nog de papieren die bij de honden horen. Zo krijgen kopers een stamboom van de hond, zijn ze gechipt en krijgen ze daar een nummer bij. Nu blijkt ook dat er gerommeld is met chipnummers. De hond van voetballer Frank de Boer, gekocht via Schaufeli, blijkt zowel in registers in Wit-Rusland en in Spanje voor te komen. De hond blijkt ook verschillende dingen te mankeren. Ook van de stambomen blijkt geen hout te kloppen. Deze worden gekopieerd van Facebookpagina's van Nederlandse rasfokkkers en misbruikt als de echte stamboom van de geïmporteerde hond.

Bedrijfsgegevens kloppen niet

Het bedrijf Pomeranian the Real One is niet opgenomen in de overkoepelende organisatie voor kennelclubs, niet geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en is er ook geen bedrijfsnummer bekend. Dat terwijl op de verkoop van een niet-geregistreerde pup een flinke boete staat. De Facebookpagina van het bedrijf, waar veel foto's opstonden met bekende Nederlanders is niet meer actief. De Instagrampagina nog wel.

Of de in Apeldoorn wonende Schaufeli nog steeds betrokken is bij deze malafide handel is niet bekend.