Bryan Linssen: wij zijn beter dan Zulte Waregem

Donderdag moet gewonnen worden van Zulte Waregem. 'Dat weten we natuurlijk. Als er een wedstrijd is waar het echt kan, dan is het deze', verwacht Bryan Linssen. De linksbuiten van Vitesse heeft vertrouwen in de eerste driepunter. 'Wij zijn beter dan Zulte vind ik. Voetballend zijn wij verder. Zij hebben fysiek misschien iets meer. We spelen nu thuis, we zitten er op zich lekker in en daarom heb ik een goed gevoel. Waarom zouden we niet kunnen winnen?'

Bekijk het interview met Linssen (tekst gaat verder onder de video):

Nooit opgeven

Opdracht voor Vitesse is Nice in te halen, dat met zes punten nu tweede staat in de poule. Alleen de eerste twee gaan door. Lazio Roma is de ongeslagen koploper. 'Lazio is de beste ploeg. Ik ga er ook vanuit dat zij donderdag winnen van Nice. En wij spelen ook nog thuis tegen Nice. Zolang er kansen zijn, moet je er voor gaan en die zijn er nog. Dus is het geen optie om op te geven.'

Sfeer in Gelredome

Zulte Waregem hield twee weken geleden thuis slechts een punt over aan het duel met Vitesse. Ook de Belgen strijden voor hun laatste kans. Linssen beseft dat het beter zal moeten in de eigen Gelredome en hoopt tegelijkertijd op een vergelijkbare entourage, zoals thuis tegen Lazio.

'Dan moeten we wel weer op die manier spelen. Het ligt aan ons of de sfeer hetzelfde wordt. Of misschien wel beter. Maar voetballend zijn wij gewoon heel goed en zeker in staat om er bij Zulte doorheen te komen', verwacht de Limburger.