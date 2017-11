Voormalig Vitesse-middenvelder Yakubu (35) overleden

ARNHEM - Abubakari Yakubu, oud-middenvelder van Vitesse, is overleden. Yakubu werd 35 jaar. De Ghanees speelde van 2004 tot en met 2009 voor Vitesse.

Yakubu was in Arnhem geliefd. Toen hij het eerste jaar van Ajax werd gehuurd maakte hij meteen indruk. Hij werd toen ook meteen verkozen tot 'Speler van het jaar'.

Yakubu zou terugkeren naar Ajax, omdat Vitesse geen geld had om hem binnen te halen. Supporters hielden daarom een collecte en externe financiers sprongen bij. Zo bleef Yakubu uiteindelijk bij Vitesse voetballen.

In die jaren daarna werd de Ghanees iets minder belangrijk. Hij zat vaker op de bank. Toenmalig trainer Aad de Mos noemde hem wel belangrijk: 'Hij is mijn aanvoerder in de kleedkamer', zei de trainer. Tot woede van de speler.

Overleden in ziekenhuis

Yakubu overleed dinsdag in het ziekenhuis nadat hij al een tijdje ziek was.