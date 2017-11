Politie verwondt 17-jarige bij onterechte aanhouding: 'Mijn hele lijf doet pijn'

APELDOORN - De politie heeft een 17-jarige Apeldoorner per ongeluk aangezien voor een vuurwapengevaarlijke verdachte. Bij de aanhouding werd de jongen overmeesterd en tegen de grond gewerkt. Hij liep daarbij onder meer een bloedende hoofdwond op.

Stiven Sinisterra vertelt in dagblad De Stentor hoe hij maandagavond uit het niets door een aantal agenten in burger op hardhandige wijze werd gearresteerd in de Apeldoornse wijk De Maten. Ze bleken op zoek te zijn naar een 21-jarige man, die in Vlaardingen en Hendrik-Ido-Ambacht twee personen probeerde te beroven met een vuurwapen.

'Ik kreeg geen lucht'

'Ik werd bij mijn nek gepakt en tegen de grond geduwd. Ik werd in een soort houdgreep vastgehouden, ik zei dat ik geen lucht meer kreeg. Maar ik kreeg te horen dat ik me niet moest aanstellen', blikt het 17-jarige slachtoffer terug.

De jongen was daarvoor uit een woning gekomen die agenten observeerden. Volgens de politie had de verdachte zich die dag even in de deuropening laten zien, maar was hij daarna weer naar binnen gegaan. Omdat er meer mensen in het huis aanwezig waren en de agenten hen niet in gevaar wilden brengen, kozen ze ervoor te wachten tot de man naar buiten zou komen.

Toen Stiven het huis verliet, verwarde de politie hem met de vuurwapengevaarlijke verdachte. De 17-jarige vertelt in De Stentor dat hij na de hardhandige aanhouding geboeid in een auto werd gezet. Gelukkig kwam er al snel een einde aan de nachtmerrie, want zijn handboeien werden even later losgemaakt en hij mocht weer uitstappen. 'Ik denk dat ze via hun oortje te horen hadden gekregen dat ze niet de goede hadden.'

'Mijn hele lijf doet nog pijn'

De politie schrijft in een persbericht dat de agenten de jongen naderhand excuses hebben aangeboden en hem hebben uitgelegd waarom het team op deze manier handelde. Maar volgens Stiven is dat helemaal niet gebeurd.

'Hoe hebben ze mij nou zo kunnen aanpakken? Dat de politie die mij zou moeten beschermen dit zo bij mij doet. Zij maken een fout, maar ik zit met de gevolgen. Ik heb er vannacht niet van geslapen, kan niet eten en mijn hele lijf doet nog pijn.'

Overigens is de man naar wie de politie op zoek was, alsnog aangehouden. 'Ik heb hem wel eens gezien, ik was op bezoek in dat huis en daar was hij ook. Maar er is vreselijk veel verschil tussen mij en hem, hij heeft wel een donkere huidskleur maar we lijken helemaal niet op elkaar. Ik heb een heel ander postuur, ben slank, 55 kilo', aldus Stiven in De Stentor.