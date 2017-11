ARNHEM - Op de A12 richting Utrecht zijn bij Arnhem zeker twee auto's op elkaar gebotst. Vanwege het ongeval is de rechterrijstrook afgesloten.

Tussen knooppunt Waterberg en Wageningen staat rond 07.45 uur zo'n 11 kilometer file.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn.