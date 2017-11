Dochter slachtoffer Winterswijk looft 30.000 euro uit voor gouden tip

WINTERSWIJK - De dochter van de omgekomen man uit Winterswijk looft 30.000 euro uit voor de gouden tip in deze zaak. Dat laat ze weten op Facebook.

Afgelopen zondag werd het 58-jarige slachtoffer, voor zover bekend uit het niets, aangereden op de stoep. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident aan de Verlengde Morsestraat. Getuigen hebben gezien dat de dader de man eerst aanreed en daarna met een hamer op zijn hoofd sloeg.

Auto dader

De politie maakte dinsdag bekend in het programma Opsporing Verzocht dat de dader is gevlucht in een Volkswagen Golf 4 met forse schade aan de voorzijde en voorruit. De wagen heeft een Duits kenteken beginnend met de letters BO en eindigend met de cijfers 7777. Heeft u informatie over het incident of de dader, bel dan naar 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Ooggetuige

Een ooggetuige vertelde eerder voor de camera van RTV Slingeland dat het een doelgerichte actie zou zijn.

