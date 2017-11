Vlammen slaan metershoog uit bestelbus

Foto: AS Media

NIJKERK - In Nijkerk is in de nacht van dinsdag op woensdag een bestelbus uitgebrand. De vlammen sloegen metershoog uit het voertuig.

De autobrand woedde aan de Lindenlaan. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, raakte de bestelbus total loss. Omdat de eigenaar niet aanwezig was, moest de brandweer de achterdeuren openknippen om via die kant te blussen.



Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.