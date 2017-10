Vincent van Neerbos nieuwe burgemeester van West Maas en Waal

Foto: Gemeente West Maas en Waal

BENEDEN-LEEUWEN - De 36-jarige Vincent van Neerbos is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente West Maas en Waal. Hij was eerder wethouder en raadslid in de gemeente Neder-Betuwe.

Van Neerbos (PvdA) kent de regio dus al aardig, aangezien Neder-Betuwe precies aan de overkant van de Waal ligt. De gemeenteraad droeg hem dinsdagavond voor als nieuwe burgemeester. Als zijn voordracht wordt goedgekeurd, volgt hij waarnemend burgemeester Corry van Rhee op. Daarvoor was Thomas Steenkamp 18 jaar burgemeester van West Maas en Waal. Op dit moment werkt Van Neerbos als procesmanager voor de GGD Gelderland-Zuid en het Radboud Universitair Medisch Centrum. Samen met zijn partner Wiesje wil hij graag op korte termijn naar de gemeente verhuizen, is te lezen in een bericht van de gemeente. Waarschijnlijk treedt hij op 8 december aan als nieuwe burgemeester van de gemeente. Zie ook: Van Rhee waarnemend burgemeester West Maas en Waal

