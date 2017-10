In Huissen jagen ze je de stuipen op het lijf

Foto: Omroep Gelderland

HUISSEN - Het is Halloween deze dinsdagavond, traditioneel een avond waarop kinderen langs de deuren gaan voor 'trick or treat', maar in Huissen maken ze er een hele horrortocht van.

In Ierland, Canada en de Verenigde Staten doen ze het al tijden: op 31 oktober gaan kinderen daar verkleed langs de deuren. Ze geven mensen de keuze tussen snoep geven, of anders... Kijk hier naar een video over Halloween in Huissen (de tekst loopt door onder de video): Ook in Nederland is Halloween steeds populairder aan het worden. In Huissen wandelden ze op de laatste dag van oktober een griezelroute, een spannende tocht vanaf Café De Kruul. Verkleed als enge figuren werden 'argeloze wandelaars' de stuipen op het lijf gejaagd, door kinderen én volwassenen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl