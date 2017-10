Tegenslag voor zangeres Lisanne Spaander

HARDERWIJK - Zangeres Lisanne Spaander, die botkanker overwon, is bang dat de tumor is teruggekeerd. De zogenoemde PET-scan laat zien dat er actieve cellen zijn, schrijft ze op haar website.

Lisanne (19): 'Het kan zijn dat het bestralingsschade is, maar de kans is groot dat mijn Ewing Sarcoom terug is gekomen in mijn schaambot. Het bolletje dat op de eerste scan te zien was, is inmiddels twee keer zo groot. Het is een verschrikkelijke domper. Ik had dit niet verwacht, ik voel me zo goed en energiek.'

Lisanne schrijft dat er deze week een CT-scan van de longen wordt gemaakt. 'Mogelijke uitzaaiingen worden daar gelijk gezien en ze willen nu alles precies weten. Volgende week krijg ik een biopt onder narcose. Dan duurt het nog minimaal een week tot 10 dagen voor ze zeker weten wat het weefsel is dat ze uit mijn bot gehaald hebben. Dus aankomende periode ga ik weer allerlei onderzoeken in.'

Vechtersbaas

In oktober 2014, in haar examenjaar, kreeg Lisanne te horen dat ze botkanker had. Ze schreef daar het nummer Vechtersbaas over. Lisanne mocht het op 3 maart 2016 zingen tijdens Marco Borsato's laatste Symphonica in Rosso-concert:

