Gemeenteraad Rheden staat kort stil bij opstappen wethouder

DE STEEG - Hoe gaat het bestuurlijk verder met de gemeente Rheden nu wethouder Tjebbe Vugts is opgestapt? Dit was een vraag die alle partijen dinsdagavond hadden tijdens een raadsvergadering.

De CDA-wethouder stapte vorige week op na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De meldingen gaan over zijn gedrag op de werkvloer tegen meerdere collega's. Tegen de wethouder is geen aangifte gedaan. De gemeente doet momenteel onderzoek naar de meldingen. Het is niet duidelijk om wat voor meldingen het gaat. Niemand op het gemeentehuis wil daar iets over kwijt.

Burgemeester Petra van Wingerden zei dinsdagavond als voorziter van het college van burgemeester en wethouders de vraag van de gemeenteraad te begrijpen. 'Het college heeft vanmorgen besloten om de taakverdeling pragmatisch op te lossen in afwachting van nadere berichten uit de CDA-fractie binnen coalitieverband. Zolang zal het college de lopende zaken behartigen in het belang van de dienstverlening van de inwoners.'

De taken van Tjebbe Vugts zijn volgens de burgemeester dinsdagochtend onder de andere collegeleden verdeeld. Behalve de vraag over de continuïteit binnen het college van burgemeester en wethouders werd er in de gemeenteraad verder niets gezegd over het opstappen van Tjebbe Vugts.

