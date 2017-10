Pittige periode maakte van Rob Dieperink een betere scheidsrechter

BORCULO - 'Heel mooi. Het is een beloning voor alles wat ik erin geïnvesteerd heb.' Scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo is opgetogen dat hij komend weekeinde zijn debuut mag maken in de eredivisie.

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond bracht hem dinsdagmorgen het goede nieuws: Dieperink fluit zaterdag het duel tussen Excelsior en Roda JC. 'Een mooie pot.'

Vier jaar geleden zag het er heel anders uit voor de Borculoër. Een onschuldige infectie in de onderrug werd in het ziekenhuis niet goed behandeld. Dieperink stond maar liefst veertien maanden aan de kant.

Bovenop gekrabbeld

'Ik ben er toch bovenop gekrabbeld na die pittige periode', zegt Dieperink, die in het dagelijks leven leidinggevende in de horeca is. 'Ik heb me als mens ontwikkeld, op mentaal vlak. Ik sta binnen de lijnen sterker, het gaat makkelijker. Het is een mooi voorbeeld van uit iets negatiefs iets positiefs halen.'

Dieperink benadert zijn eredivisiedebuut als ieder ander duel. 'Ik hecht aan een standaardvoorbereiding. Die is al uitgebreid. Ik kijk wedstrijdbeelden, wat de keyspelers zijn, hoe ze omgaan met spelhervattingen. Maar vooral de opstellingen en de speelwijze: 4-3-3 of 4-2-3-1? Moet ik wat wijder lopen of juist niet? De bekende looplijnen', aldus Dieperink.'

De wedstrijd in Rotterdam begint zaterdag om 19.45 uur. Dieperink wordt bijgestaan door Rens Bluemink en Peter Janson.