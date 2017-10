Bijzonder bezoek aan Gelderland door familie die heel de wereld over reist

Pampa (15), Tehue (12), Paloma (9) en Wallaby (8) zijn allemaal geboren op reis. In de oldtimer gingen ze van land naar land, van continent naar continent. De auto heeft er inmiddels 300.000 kilometer opzitten en is door 83 landen gegaan.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Band met koningshuis

In Apeldoorn staat de Graham-Paige fier voor Paleis 't Loo. De familie Zapp komt uit Argentinië, evenals onze vorstin, en die band wordt op deze bijzondere manier benadrukt. Vader Herman Zapp zou het helemaal prachtig vinden als hij Máxima kon ontmoeten (hoewel Paleis 't Loo dan niet de beste plek is).

Een Apeldoornse was zo vriendelijk het gezin onderdak te bieden tijdens het verblijf in de stad. Zij werkt bovendien op Het Loo. De familie Zapp is nog enkele dagen in Nederland, daarna wordt de reis door Europa vervolgd.