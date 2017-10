Rheden: minder vaak afval ophalen, gratis grotere grijze container

DENVER - Inwoners van de gemeente Rheden kunnen gratis hun grijze container omruilen voor een groter exemplaar. Nu wordt het restafval nog één keer in de twee weken opgehaald, vanaf 2018 is dit nog maar één keer in de drie weken.

Tot en met eind februari biedt de gemeente inwoners en ondernemers aan om de grijze container gratis om te ruilen voor een grotere. Na februari worden eenmalig 25 euro bezorgkosten in rekening gebracht. De gemeenteraad van Rheden besloot begin dit jaar om het restafval in het nieuwe jaar minder vaak te laten ophalen. De Rhedense politiek hoopt zo dat inwoners bewuster het afval gaan scheiden, waardoor de grijze container minder snel vol zit. 75 procent van het afval gescheiden Rheden heeft de ambitie dat 75 procent van het afval in 2020 wordt gescheiden. Toch levert minder vaak de container legen ook een flinke besparing op. De gemeente hoopt 12 procent te kunnen bezuinigen op het inzamelen van afval. Eind deze maand valt er bij inwoners een afvalkrant op de deurmat met tips om beter afval te scheiden. Een maand later wordt de afvalkalender bezorgd met de nieuwe data. Voor het ophalen van plastic en het groente- fruit- en tuinafval verandert er niets.