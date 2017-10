Ron van Oijen nieuwe voorzitter NEC

NIJMEGEN - Ron van Oijen is de nieuwe voorzitter van NEC. Hij is bij de Nijmeegse eerstedivisieclub de opvolger van Ton van Gaalen, die in mei vertrok.

Van Oijen is een geboren en getogen Nijmegenaar. Hij begon met voetballen bij RKSV Brakkenstein, speelde bij verschillende andere Nijmeegse clubs en sloot zijn carrière af bij Quick 1888. De nieuwe voorzitter was jarenlang CEO voor ING in onder meer Praag, Seoul en Hong Kong. Daarna werd hij CEO bij AIA, de grootste verzekeraar van Thailand. In 2016 keerde hij terug naar Nederland om bestuursvoorzitter van de Nederlandse verzekeraar VIVAT te worden. Naast Van Oijen treedt Jeroen Keijzers toe tot de Raad van Commissarissen. Hij krijgt de portefeuille financiën. Eerder werd Leen Looijen al benoemd tot commissaris technische zaken.